|
Güncel fiyatı 107.999 TL olan iPhone 17 yerine alınabilecek gündelik hayattaki 20 şey

iPhone 17’nin (Pro) Türkiye satış fiyatı yaklaşık 107.999 TL olarak listeleniyor. Bu parayla “ne alınabilir” sorusuna yanıt vermek için, Türkiye’de yaygın olarak tercih edilen örnekler listelendi.

İşte iPhone fiyatına sahip olabileceğiniz şaşırtıcı 20 şey…

2000’lerin başı model ikinci el otomobil

108 bin TL’ye çalışır durumda, eski model bir otomobil sahibi olabilirsiniz.

2–3 adet scooter / motosiklet

 iPhone yerine şehir içi ulaşım için pratik 2–3 motor alınabilir.

1 süt ineği

Köyde yaşıyorsanız bu parayla verimli bir süt ineği almanız mümkün.

2–3 koyun veya keçi

iPhone fiyatına küçükbaş hayvan yatırımı da yapılabilir.

500–600 tavuk


108 bin TL’ye küçük bir tavuk çiftliği kurmak mümkün.

Küçük şehirde 6–12 aylık ev kirası

Anadolu şehirlerinde iPhone yerine 1 yıl kira ödenebilir.

Büyük şehirde 1,5–2 aylık ev kirası

İstanbul gibi şehirlerde ise ancak birkaç aylık kiraya denk geliyor.

