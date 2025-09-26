Güncel fiyatı 107.999 TL olan iPhone 17 yerine alınabilecek gündelik hayattaki 20 şey
iPhone 17’nin (Pro) Türkiye satış fiyatı yaklaşık 107.999 TL olarak listeleniyor. Bu parayla “ne alınabilir” sorusuna yanıt vermek için, Türkiye’de yaygın olarak tercih edilen örnekler listelendi.
İşte iPhone fiyatına sahip olabileceğiniz şaşırtıcı 20 şey…
2000’lerin başı model ikinci el otomobil
108 bin TL’ye çalışır durumda, eski model bir otomobil sahibi olabilirsiniz.
2–3 adet scooter / motosiklet
iPhone yerine şehir içi ulaşım için pratik 2–3 motor alınabilir.
1 süt ineği
Köyde yaşıyorsanız bu parayla verimli bir süt ineği almanız mümkün.
2–3 koyun veya keçi
iPhone fiyatına küçükbaş hayvan yatırımı da yapılabilir.
500–600 tavuk
108 bin TL’ye küçük bir tavuk çiftliği kurmak mümkün.
Küçük şehirde 6–12 aylık ev kirası
Anadolu şehirlerinde iPhone yerine 1 yıl kira ödenebilir.
Büyük şehirde 1,5–2 aylık ev kirası
İstanbul gibi şehirlerde ise ancak birkaç aylık kiraya denk geliyor.