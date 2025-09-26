Güncel fiyatı 107.999 TL olan iPhone 17 yerine alınabilecek gündelik hayattaki 20 şey

500–600 tavuk



108 bin TL’ye küçük bir tavuk çiftliği kurmak mümkün.

Küçük şehirde 6–12 aylık ev kirası

Anadolu şehirlerinde iPhone yerine 1 yıl kira ödenebilir.

Büyük şehirde 1,5–2 aylık ev kirası

İstanbul gibi şehirlerde ise ancak birkaç aylık kiraya denk geliyor.