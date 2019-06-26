Gün boyu tok tutan lezzet! Siirt'in eşsiz yemeği Büryan Kebabı

Büryan etlerimizi yaylada otlanmış 6-7 aylık kuzulardan yapmaktayız. Bu 6-7 aylık et toplamış erkek kuzular büryan lokantalarımıza getirip önce gövdeden omurga ve kaburga kısmını ayırıyoruz. Kaburga ve omurga kısımlarını bakır kazanında yakıyoruz. Daha sonra da gövdedeki eteri ise çengellere astıktan sonra gece 02.00’da tandırı yakıyoruz, 3 metre derinliğinde bir metre çapında tandırımız var.