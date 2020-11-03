Gümüşhane'de sular çekildi! Korkutan görüntü ortaya çıktı

Enerji amaçlı olarak inşa edilen ve 2008 yılından beri faaliyet gösteren Torul Baraj Gölü'nün 3,86 kilometrekarelik yüzeyi seviyenin alçalması sonucu küçülürken, Çamlıca Mahallesi sakinlerinden gazeteci-yazar Turgay Bostan, “Şu anda en 30-40 metre çekilmiştir. Sıfıra inmiş burası. Olur mu bu şekilde? Bütün yetkililer gelsin şu manzaraya güzel derlerse ben susacağım." diye konuştu.