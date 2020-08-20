Gümüşhane'de sulama kanalına atlayıp intihar etti poşetin içerisine not bırakmış

"Yaptığımın yanlış olduğunu bile bile..."

Notta yaşlı kadının “Felç olmaktan, yataklara düşmekten korkuyorum. Yaptığımın yanlış olduğu bile bile intihar ediyorum” anlamında yazılar yazdığı öğrenilirken, AFAD ekipleri tarafından havuzdan çıkarılan Hazır’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.