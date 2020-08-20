Gümüşhane'de sulama kanalına atlayıp intihar etti poşetin içerisine not bırakmış
GÜMÜŞHANE'de Gülseren Hazır (74), sulama kanalında intihar etti. Kanalın yanındaki tellerde poşet içerisinde not bulundu. Notta 'Felç olmaktan, yataklara düşmekten korkuyorum' yazdığı aktarıldı. Yaşlı kadının, vefat eden yatalak annesi sonrası bunalıma girmiş olabileceği belirtildi.
İl merkezine bağlı Çamlıca Mahallesi Başköy Küme Evleri mevkiinde yaşayan Gülseren Hazır’ı (74) sabah kalktığında evinde bulamayan eşi aramaya başladı. Akrabalarına da haber verilmesinin ardından mahalle boyunca aranan yaşlı kadın, yakınları tarafından mahallenin üst tarafında bulunan sulama amaçlı havuzun yüzeyinde cansız halde bulundu.
Tellere asılı poşet içerisinde not bulundu
Güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerine bilgi verilmesinin ardından güvenlik şeridine alınan bölge olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapılırken, Cumhuriyet Savcısının da inceleme yaptığı alanda havuzun tellerine asılı halde bir poşet ve içerisinde yazılı not bulundu.
"Yaptığımın yanlış olduğunu bile bile..."
Notta yaşlı kadının “Felç olmaktan, yataklara düşmekten korkuyorum. Yaptığımın yanlış olduğu bile bile intihar ediyorum” anlamında yazılar yazdığı öğrenilirken, AFAD ekipleri tarafından havuzdan çıkarılan Hazır’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vefat eden yatalak annesini uzun yıllar bakmış
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, 2 çocuk annesi Hazır’ın geçtiğimiz aylarda vefat eden 100 yaş üzerindeki yatalak annesini uzun yıllar baktığı ve bu nedenle bunalıma girmiş olabileceği değerlendiriliyor.