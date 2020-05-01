Gümüşhane'de son iki haftada hiç koronavirüs vakası görülmedi! İşte sebebi
GÜMÜŞHANE koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlere uymanın ödülünü alıyor. 'Evde kal' çağrılarına uyan Gümüşhaneliler sokağa çıkmıyor. Bunun sonucu olarak da şehirde son 2 haftada hiç koronavirüs vakası görülmedi...
Gümüşhane'de koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyan vatandaşların dışarı çıkmadıkları gözlendi. Tedbirlere uyulan kentte, son 2 haftadır koronavirüs testi pozitif çıkan hastaya da rastlanmadı.
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Gümüşhane'de vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyuyor.
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Vatandaşlar zorunlu olmadıkça evden çıkmayınca meydan, cadde, sokaklar boş kaldı.
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Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Oltanbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda belediye temizlik işçileri dışında kimsenin olmadığı görüldü.
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