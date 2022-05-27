Gümüşhane'de köylüler ormanlık arazide ot toplarken insan kafatası buldu

Kafatası ve kemiklerin bölgede daha önce 24 Kasım 2015 tarihinde kaybolan ve uzun aramalar sonucunda bulunamayan sara hastası Hasan Germiç veya 6 Haziran 2021 tarihinde kaybolan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral'a ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.