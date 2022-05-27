Gümüşhane'de köylüler ormanlık arazide ot toplarken insan kafatası buldu
GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesindeki ormanlık alanda ot toplayan köylüler insan kafatası buldu. Jandarma ekipleri kafatası ve kemiklerin Kürtün'de daha önce kaybolan ve uzun aramalar sonucunda bulunamayan zihinsel engelli şahıslara ait olabileceği üzerinde duruyor.
GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesi İmat Kıranı Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide ot toplayan vatandaşlar insan kafatası ve kemikler bulunca durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kafatası ve kemiklerin bulunduğu alanda çalışmalara başladı.
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri kafatası ve kemiklerin bulunduğu alanda çalışmalarını sürdürürken bölgede insan kıyafetlerine de rastlanıldı.
Kafatası ve kemiklerin bölgede daha önce 24 Kasım 2015 tarihinde kaybolan ve uzun aramalar sonucunda bulunamayan sara hastası Hasan Germiç veya 6 Haziran 2021 tarihinde kaybolan zihinsel engelli Hacı Burhan Meral'a ait olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.