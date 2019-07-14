Gümüşhane'de hastaneden dönen çobana gülümseten karşılama

Gümüşhane'de hastaneden dönen çobana gülümseten karşılama

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde tedavi gördüğü hastaneden 15 gün sonra köyüne dönen vatandaşı eşek ve köpeklerden oluşan hayvanları karşıladı. Hayvanların sevgi gösterileri sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Gümüşhane'de hastaneden dönen çobana gülümseten karşılama - Sayfa 1

GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesine bağlı Yeşilova köyünde çobanlık yapan Iğdırlı Ahmet Bülker, rahatsızlığı nedeniyle hastanede 15 gün boyunca yatarak tedavi gördü.

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Gümüşhane'de hastaneden dönen çobana gülümseten karşılama - Sayfa 2

Tedavisinin tamamlanmasının ardından köydeki evine dönen Bülker’i, eşeği ve köpekleri sevgi gösterileriyle karşıladı.

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Gümüşhane'de hastaneden dönen çobana gülümseten karşılama - Sayfa 3

Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, “Ahmet’le karakaçanın buluşma anı” sloganıyla sosyal medyada paylaşıldı.

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Gümüşhane'de hastaneden dönen çobana gülümseten karşılama - Sayfa 4

“Sevginin dili, dini, ırkı olmaz” mesajıyla paylaşılan video 20 bin kişi tarafından izlenirken, binlerce de beğeni, yorum ve paylaşım aldı.

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