Gümüşhane'de 57 yıllık eşine günde 100 defa 'Seni seviyorum' diyor! 'Korkardım' deyip anlattı: Sabah kalktığımda...

Zekiye Çakır ise, eşinin hasta veya morali bozuk olmadığı zamanlarda kendisine günde 100 defa “seni seviyorum” dediğini ve sürekli güzel sözler söylediğini dile getirdi. Zekiye Çakır ile evlenebilmek için çok çile çektiğini dile getiren İsa Çakır (79), “Yaşım 18 iken eşime âşık oldum. Vermediler, çok çile çektim. En sonunda kardeşi sebep oldu ve aldım. Almanya’ya götürdüm. Daha sonra tekrar Kelkit’e geri geldim." dedi.