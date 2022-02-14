Gümüşhane'de 57 yıllık eşine günde 100 defa 'Seni seviyorum' diyor! 'Korkardım' deyip anlattı: Sabah kalktığımda...
GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde 57 yıllık evli İsa ve Zekiye Çakır çifti, bir Sevgililer Günü’nü daha beraber geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Kelkit ilçe merkezinde yaşayan 5 çocuk sahibi İsa (79) ve Zekiye Çakır (68) çifti, evliliklerinin 57’inci senesini doldururken, sevgilerini de ilk günkü gibi koruyor. Evlilikleri boyunca Sevgililer Günü’nü hep birlikte geçiren çift, bu yıl da bu özel günü birbirleriyle geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Zekiye Çakır’ı ilk gördüğü anda âşık olduğunu söyleyen İsa Çakır, evlenmeden önce Zekiye Çakır’ı görebilmek için ağaçların üzerine çıktığını, şiirler okuduğunu ve evlendikten sonra da her sabah uyandığında yeni nişanlanmış gibi sevgisinin taze kaldığını söyledi.
Zekiye Çakır ise, eşinin hasta veya morali bozuk olmadığı zamanlarda kendisine günde 100 defa “seni seviyorum” dediğini ve sürekli güzel sözler söylediğini dile getirdi. Zekiye Çakır ile evlenebilmek için çok çile çektiğini dile getiren İsa Çakır (79), “Yaşım 18 iken eşime âşık oldum. Vermediler, çok çile çektim. En sonunda kardeşi sebep oldu ve aldım. Almanya’ya götürdüm. Daha sonra tekrar Kelkit’e geri geldim." dedi.
Çakır "Yaş geldi, ihtiyarlık başladı, kilometreyi doldurdum. Nasıl sevmem, ilk gördüm âşık oldum. Genç yaşlarımda, bir ceviz ağacına çıkardım evleri görünürdü, kapının önüne çıksın da göreyim diye neler çektim. Mektuplar yazdım, şiirler okudum. Eşimi bana bir süre vermediler, işi yok sigortası yok bu bakamaz diye. Yaşı da benden küçüktü." ifadelerini kullandı.