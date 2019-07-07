Gümüşhane'de 146 yıldır korunuyorlar! İpek yolu üzerindeki misafirler için yapılmış
GÜMÜŞHANE'nin Sarıçiçek köyünde 1873 yılında Hacı Ömer Ağa tarafından İpek Yolu üzerindeki misafirleri ağırlamak için bir usta ve çırağına yaptırılan iki köy odası, 146 yıldır korunmaya devam ediyor.
Türk mimarisinden birçok örnek taşıyan Gümüşhane'deki tarihi köy odaları, Anadolu insanının misafire verdiği önemi simgeliyor. Yapımının 3 yıl sürdüğü tahmin edilen bu odalarda zengin motif ve süslemeler göze çarpıyor.
'Kündekari' tekniğiyle yapılmış süslemeleri, özel mimarisi ve el emeği motifleriyle yapılan köy odaları, 146 yıldır korunuyor. Ayrıca bu odaların yaklaşık 500 civarında varisi bulunuyor.
Çırak ustadan daha fazla ilgi görmüş: Düştükleri anlaşmazlığın ardından en güzel eseri ortaya koymak için yarışan usta ve çırağının yaptığı odaların, çırağın eserinin daha fazla ilgi görmesi üzerine ustasının mesleği bırakmasına yol açtığı da köylülerce rivayet ediliyor.
Estetiği kaybolmadı: Sarıçiçek Muhtarı Salim Gündüz, köy odalarındaki motifleri aslına uygun koruduklarını belirterek, yıllar geçmesine rağmen odaların estetiğinin kaybolmadığını söyledi. Konuşmasına devam eden Gündüz, şu ifadelerde bulundu;