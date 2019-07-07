Gümüşhane'de 146 yıldır korunuyorlar! İpek yolu üzerindeki misafirler için yapılmış

Çırak ustadan daha fazla ilgi görmüş: Düştükleri anlaşmazlığın ardından en güzel eseri ortaya koymak için yarışan usta ve çırağının yaptığı odaların, çırağın eserinin daha fazla ilgi görmesi üzerine ustasının mesleği bırakmasına yol açtığı da köylülerce rivayet ediliyor.