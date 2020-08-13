Gümüşhane meteor yağmuruna ev sahipliği yaptı 670 yıllık yapıda özel anlar
GÜMÜŞHANE'deki 670 yıllık İmera Manastırı, bu kez perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen fotoğrafçılara ev sahipliği yaptı. Fotoğrafçılar gece boyunca unutulmayacak enstantaneler yakaladı.
Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen göktaşı yağmurunun gökyüzündeki en belirgin ve en popüler meteor hareketlerinden olan Perseid meteor yağmuru tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de birçok yerinden gözlendi.
Ağustos ayında izlenebilen “Perseid meteor yağmuru” Gümüşhane’den de kayıt altına alındı.
670 yıllık manastır, meteor yağmuruyla kayıt altına alındı
Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçılarından Cihan Karaca, beraberinde Gümüşhane’nin ödüllü fotoğrafçılarından Uğur Bulut’la birlikte il merkezine 38 kilometre uzaklıkta bulunan Olucak köyünde gotik mimariyle yeryüzü aydınlatma tekniği kullanılarak 1350 yılında yapılan ve çeşitli dönemlerde restore edilerek bugüne ulaşan 670 yıllık İmera Manastırında tarihi binayı yıldızların ve perseid meteor yağmurunun altında kayıt altına aldı.
Gökyüzünde görsel şölen oluşturan meteor yağmurlarının en görkemlisi olan perseid meteor yağmuru ve samanyolunun görkemli ışıltılarını tarihi yapının görkemi ve estetiğiyle buluşturan sanatçılar çok sayıda fotoğraf elde etti.