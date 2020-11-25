Gümüş ve altından yapılan maskeler satışa sunuldu! Fiyatı 1500 ile 20 bin lira

Şu an 300'e yakın maske ürettiklerini ve üretim için gerekli insan gücünü de sağladıklarını belirten Demirci, "Hazır bir kadro da üretim için hazır. Tabii ki herkese yetecek kadar üretim yapamayız, gümüş değerli olduğu için. Haftalık üretimimiz 150-200 civarı olacak. Altın maske ise 25 gram geliyor. Onun da fiyatı 20 bin lira. Altının kendisi çok pahalı şu anda. Gramajı 465 lira civarı. İşçiliği de biraz daha uğraştırıyor bizi." bilgisini verdi.