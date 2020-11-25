Gümüş ve altından yapılan maskeler satışa sunuldu! Fiyatı 1500 ile 20 bin lira
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle talebin arttığı maskelere gümüş ustası tarafından tasarlanan ve fiyatı 1500 ile 20 bin lira olan altın ve gümüş maskeler de eklendi.
Fatih'in Eminönü semtindeki tarihi bir handa 32 yıldan bu yana gümüş üzerine çalışan 43 yaşındaki Sabri Demirci, Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre dükkanını açamadı.Demirci, bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucu gümüşün antibakteriyel olduğunun tespit edilmesi üzerine evinde geçirdiği 2,5 ayda gümüşten maske yapmaya karar verdi.
Haziran ayında açtığı dükkanında maske için kalıp çalışmalarına başlayan Demirci, uzun çabaları sonucu kalıbını çıkardığı altın ve gümüş maskelerin üretimine geçti.
Sabri Demirci, 4,5 aydır maske kalıbı ve tasarımıyla uğraştığını belirterek, "Nihayet çıkardık. Dünyada ilk olan antibakteriyel gümüş maskeyi üretiyoruz. Saf 999 ayar. İçerisinde hiçbir şekilde bakır, nikel kaplama bulundurmaz. Gümüş maskenin özelliği üzerinde hiçbir şekilde bakteri, mikrop barındırmaz." dedi.
Şu an 300'e yakın maske ürettiklerini ve üretim için gerekli insan gücünü de sağladıklarını belirten Demirci, "Hazır bir kadro da üretim için hazır. Tabii ki herkese yetecek kadar üretim yapamayız, gümüş değerli olduğu için. Haftalık üretimimiz 150-200 civarı olacak. Altın maske ise 25 gram geliyor. Onun da fiyatı 20 bin lira. Altının kendisi çok pahalı şu anda. Gramajı 465 lira civarı. İşçiliği de biraz daha uğraştırıyor bizi." bilgisini verdi.