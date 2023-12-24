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Gümrük muhafaza ekipleri 187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobile el koydu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Gümrük muhafaza ekipleri 187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobile el koydu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen ve toplam güncel piyasa değeri 187 milyon lira olan yabancı plakalı 15 lüks otomobil ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekipleri 187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobile el koydu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, geçici ithalat kapsamında getirilmek istenen lüks otomobillere yönelik inceleme başlatıldı.

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Gümrük muhafaza ekipleri 187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobile el koydu

Çalışmalar sonucu, Türkiye'ye yabancı plakalı araç getirme hakkı bulunmayan kişilerin, kaçak yollardan lüks otomobilleri yurda sokmaya çalıştıkları belirlendi.

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Gümrük muhafaza ekipleri 187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobile el koydu

Ekipler; İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa ve Isparta'da olduğu tespit edilen 15 kaçak lüks otomobile el koydu. Söz konusu otomobillerin toplam güncel piyasa değerinin 187 milyon lira olduğu anlaşıldı.

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Gümrük muhafaza ekipleri 187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobile el koydu

Otomobillerin lüks markalar olması dikkati çekerken, konuyla ilgili 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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