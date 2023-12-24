Gümrük muhafaza ekipleri 187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobile el koydu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, geçici ithalat kapsamında getirilmek istenen lüks otomobillere yönelik inceleme başlatıldı.