Gülseren Erbil cesur paylaşımlara doymuyor! Havuzdan yayınladı...
Havuz keyfi yaptığı anları takipçileriyle paylaşarak gündeme bomba gibi düşen Gülseren Erbil, sosyal medyada yine adından söz ettirdi. Nilüfer'in "Havalandı Ruhum" şarkısı eşliğinde yayınladığı cesur paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Ünlü şovmen ve televizyoncu Mehmet Ali Erbil'le evliliği ile magazin dünyasında büyük yankı uyandıran Gülseren Erbil, son olarak lüks aracıyla gündeme oturmuştu.
DÜĞÜN HEDİYESİ DUDAK UÇUKLATTI
Evlilik sonrası kesenin ağzını açan Mehmet Ali Erbil, kendisinden 42 yaş küçük eşine 10 milyon TL değerinde lüks bir otomobil hediye etmişti.
Gülseren Erbil, yeni aracıyla geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmişti.
HAVUZ KEYFİ YAPTIĞI ANLAR SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Gülseren Erbil, şimdiyse havuz keyfi yaptığı anlar ile sosyal medyayı salladı.
