Gülseren Ceylan Mehmet Ali Erbil'in yatak fantezisini ifşa etti
Mehmet Ali Erbil'in eski sevgilisi Gülseren Ceylan, ilişkileri boyunca birçok kez aldatıldığını ve evdeki hizmetçiyi bile taciz ettiğini söylediği Erbil için yine olay yaratacak iddialarla gündeme geldi.
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan geçen aylarda yollarını ayırmıştı. Ayrılık sonrası genç sevgili Ceylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Erbil hakkında gündem olan ifadeler kullandı.
Ceylan ilişkileri boyunca birçok kez aldatıldığını söyledi ve sanatçının evde çalışan hizmetçiyi de taciz ettiğini öne sürdü. Yaşananlardan sonra Mehmet Ali Erbil iddiaları reddederek, kişilik haklarına ve itibarına zarar verdiği gerekçesiyle Gülseren Ceylan’a karşı hukuki süreci başlattı. Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı da aldırdı.
CEYLAN'DAN OLAY YARATAN İDDİALAR
Gülseren Ceylan'ın ise Mehmet Ali Erbil hakkında yaptığı başka bir yayın ortaya çıktı. Gülseren Ceylan iddiaları sosyal medyada gündem yarattı:
"Bana diyor ki bir şey yaşıyoruz ya bir şey yaşarken beni arkadaşlarına anlatıyor musun? Sen yaşlılık psikolojisine girmişsin seni ben arkadaşlarıma niye anlatayım?.."
"Böyle zevk oluyordu yani. Bana diyordu ki; iki kızı ben birlikte görmeyi çok beğeniyorum o anlamda... Ben kabul etmiyordum beni utanmasa 2 kadın filan şey yapacak... Sen böyle sapkın bir adamsın! Şimdi beni dava mı etmek istiyorsun et!"