Gülseren Budayıcıoğlu Masumlar Apartmanı gerçeğini açıkladı 'Diziden daha abartılı'
TRT1'deki Masumlar Apartmanı dizisinin gerçeğini daha abartılı olduğunu söyleyen Gülseren Budayıcıoğlu, herkesi şoke etti.
Şimdilerde televizyon ekranlarında fırtınalar estiren psikoloji temelli dizilerin eser sahibi Gülseren Budayıcıoğlu, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtladı. Budayıcıoğlu'nun anlattıkları herkesi hayrete düşürdü. Özellikle Masumlar Apartmanı hakkındaki sözleri dikkat çekti. İşte Budayıcıoğlu'nun o açıklamaları...
Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, "Yapımcılar kapınızı dizi için çaldığında ne hissettiniz?" sorusuna ne kadar heyecanlandığını anlattığı şu sözlerle cevap verdi:
"Çok heyecanlandım çünkü bunlardan dizi olacağı fikri aklıma hiç gelmemişti. Bir de Ankaralıyım yani, dizi piyasası hep İstanbul’dadır.''
‘İstanbullu Gelin’ dizisi hayatımda bir milattır. Ben de bu diziyle inandım ki bu kitaplardan güzel dizi oluyor"
Kitapların kurgusunun dizilerde değişip değişmediğine yönelik soru üzerine de Budayıcıoğlu, şunları anlattı:
"Tabii ki değişiyor. Hastalarımın hayatını ifşa edecek halim yok! Bu mümkün değil, mesleğime ihanet etmiyorum. Ben hikayenin sadece özünü alır, onu başka dünyalarda yaşatırım.''