Gülseren Budayıcıoğlu Masumlar Apartmanı gerçeğini açıkladı 'Diziden daha abartılı'

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, "Yapımcılar kapınızı dizi için çaldığında ne hissettiniz?" sorusuna ne kadar heyecanlandığını anlattığı şu sözlerle cevap verdi:

"Çok heyecanlandım çünkü bunlardan dizi olacağı fikri aklıma hiç gelmemişti. Bir de Ankaralıyım yani, dizi piyasası hep İstanbul’dadır.''