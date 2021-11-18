Gülseren Budayıcıoğlu: Can Göktuğ Boz ruh hastası, devlet zorunlu tedavi uygulamalı

"Psikiyatri en akıllı insanların gideceği yerdir aslında"

Bloomberg HT'de yayınlanan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in dün akşamki programında; Psikiyatr-yazar Gülseren Budayıcıoğlu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli ile şef Hazer Amani yer aldı. "Bedenen çok sağlıklı olsanız da huzurunuz yoksa o sağlığın anlamı yok" diyen Gülseren Budayıcıoğlu, "Psikiyatri en akıllı insanların gideceği yerdir aslında" ifadeleriyle dikkat çekti.