Gülseren Budayıcıoğlu: Can Göktuğ Boz ruh hastası, devlet zorunlu tedavi uygulamalı
Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız ve Kırmızı Oda gibi sevilen dizilerin mimarı Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, Can Göktuğ Boz'un, Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katletmesiyle ilgili değerlendirmesinde devlet yetkililerine çok konuşulacak bir öneride bulundu.
Camdaki Kız, İstanbullu Gelin, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi reyting rekortmeni dizilerin yaratıcısı ünlü Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu, tüm Türkiye'yi derinden sarsan Başar Cengiz'in samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından canice katledilmesinin ardından çok konuşulacak bir öneride bulundu.
"Psikiyatri en akıllı insanların gideceği yerdir aslında"
Bloomberg HT'de yayınlanan 'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in dün akşamki programında; Psikiyatr-yazar Gülseren Budayıcıoğlu, şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli ile şef Hazer Amani yer aldı. "Bedenen çok sağlıklı olsanız da huzurunuz yoksa o sağlığın anlamı yok" diyen Gülseren Budayıcıoğlu, "Psikiyatri en akıllı insanların gideceği yerdir aslında" ifadeleriyle dikkat çekti.
'En ağır ruh hastası'
Geçmişten bu yana çok çeşitli vakalarla karşılaşan ve danışanlarının hayat hikayelerini ve yaşadıkları travmaları kitaplaştıran Gülseren Budayıcıoğlu, Can Göktuğ Boz gibi vakaların 'en ağır ruh hastası' örneği olduğunun altını çizerek, devletin bu tür rahatsızlığı taşıyan kişilere tedaviyi zorunlu kılması gerektiğini ifade etti.
"Yasalarda düzenlemeye ihtiyaç var"
Budayıcıoğlu, "Bunlar en ağır ruh hastasıdır. Benim önerim şöyle; yasalarda düzenlemeye ihtiyaç var. Bu hastalar tedavi olmaya gelmezler. Ailesi de zorla götüremiyor. Devletler bunun tedavisini zorunlu kılmalı." dedi.