Gülşen'in yeni tarzına yorum yağdı Bakın en çok kime benzetildi...
Giydiği kıyafetler ve yaptığı konuşmalarla gündemden düşmeyen Gülşen, Ella Style ödül töreninde yeni tarzıyla sosyal medyada binlerce yorum aldı. Ünlü şarkıcıyı, İtalyan modacı Donatella Versace'ye benzetildi.
Son dönemlerde kıyafetleriyle ve konserleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Gülşen yılın en çok konuşulan ödül töreni Elle Style Awards ile yine gündem oldu.
Daha önce de LGBTİQ+'a verdiği destekle de gündeme gelen Ünlü şarkıcı bu sefer 'Yılın Stil İkonu' ödülünü kadınlara ve LGBTİQ+ üyelerine adadığını söyledi.
Saçlarını platin sarısına boyatıp, kaşlarını da aynı renk yaptıran Gülşen bu haliyle ünlü İtalyan moda tasarımcısı Donatella Versace'ye benzetildi.
Gülşen'in ödül törenindeki bu tarzına sosyal medya da binlerce yorum yağdı.