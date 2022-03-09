Gülşen'in yeni şarkısı Lolipop'un tanıtım fotoğrafı olay yine çok cesur!
Gülşen'in 2 gün sonra çıkacak Lolipop şarkısının tanıtım fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Geçtiğimiz gün konserinde izleyicisinin kucağına oturan ve ardından seyircisinin poposunu tokatladığı Gülşen'in lolipop yaladığı kapak fotoğrafına eleştiri yağdı.
Sahnede tercih ettiği dekolteli ve cesur kostümleriyle aylardır her konserinde ve sahnesinde günü konusu haline gelen şarkıcı Gülşen, izleyicisinin kucağına oturmasıyla magazin gündemini ve sosyal medyayı sallamıştı. Gülşen sosyal medyada yayılan kucak dansı videosunun etkisi henüz geçmeden, yeni şarkısının tanıtım fotoğrafını patlattı.
Son dönemde sahnede tercih ettiği kostümlerle konuşulan ve dün bir seyircisinin kucağına oturarak gündem olan Gülşen'in yeni şarkısının kapak fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
45 yaşındaki şarkıcının yine cesur bir kıyafetle lolipop yaladığı hali tartışma yarattı.
Ünlü şarkıcının cuma günü yayınlayacağı 'Lolipop' şarkısının kapak fotoğrafı sosyal medyada yer aldı. 45 yaşındaki şarkıcının kapakta lolilop yaladığı görüntü eleştiri yağmuruna tutuldu.