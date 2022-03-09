Gülşen'in yeni şarkısı Lolipop'un tanıtım fotoğrafı olay yine çok cesur!

Sahnede tercih ettiği dekolteli ve cesur kostümleriyle aylardır her konserinde ve sahnesinde günü konusu haline gelen şarkıcı Gülşen, izleyicisinin kucağına oturmasıyla magazin gündemini ve sosyal medyayı sallamıştı. Gülşen sosyal medyada yayılan kucak dansı videosunun etkisi henüz geçmeden, yeni şarkısının tanıtım fotoğrafını patlattı.