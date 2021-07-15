Gülşen'in transparan pantolonuna ünlülerden destek yağıyor: Tarkan, Edis, Hadise...
ALAÇATI'daki konserinde transparan pantolonu ile sahneye çıkan Gülşen'e sosyal medyada yapılan yorumlara karşı meslektaşlarından büyük destek... Hadise'den Tarkan'a, Edis'ten Gülben Ergen'e, Armağan Çağlayan'dan Hande Yener'e çok sayıda ünlü isim detsek mesajı yayınladı...
Ünlü şarkıcı Gülşen (45), uzun bir aranın ardından Çeşme'deki dinleyicileriyle bir araya geldi. Alaçatı'da sahneye çıkan Gülşen'e yakın dostu Edis de eşlik etti. Gülşen, şarkılarıyla sevenlerini eğlendirirken, kıyafet tercihiyle de geceye damga vurdu. Ünlü popçu, transparan pantolonun altına siyah iç çamaşırı giydi.
Gülşen'in kıyafetini abartılı bulanların yanı sıra beğenenler de vardı.
Alaçatı'da dinleyicileriyle bir araya gelen ve transparan tercihi ile çok konuşulan Gülşen'e ünlüler camiasından destek mesajları yağdı.
Ozan Çolakoğlu ile evliliğinden Azur Benan adında bir oğlu olan Gülşen, çok konuşulan kostümü sonrası konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.