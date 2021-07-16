Gülşen'in transparan pantolonuna destek veren Hande Yener: Daha cesurunu giyeceğim

Pandemi sürecinde kısıtlama ve yasakların kalkmasıyla konserler de gerçekleştirilmeye başladı. Kadın sanatçıların son dönemde tercih ettikleri sahne kostümleri magazin gündeminin en tartışılan konularından biri haline geldi. Son olarak Gülşen ve Hande Yener'in sahnedeki cesur kostümleri sosyal medyada hem eleştirildi hem de diğer meslektaşlarından destek mesajları yağdı.