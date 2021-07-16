Gülşen'in transparan pantolonuna destek veren Hande Yener: Daha cesurunu giyeceğim
Pandemi yasaklarının gevşetilmesiyle birlikte ünlü isimler de sahneye çıkmaya başladı. Hande Yener geçtiğimiz günlerde sahnede tercih ettiği kostümü ile çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı bir dahaki sahnesinde çok daha cesur bir kıyafet giyeceğini söyledi. Hande Yener, şarkıcı Gülşen'in transparan pantolonuna gelen eleştiri yorumları karşısında meslektaşına destek olmuş; 'Poposu güzelse giyecek ne yapsın' demişti.
Pandemi sürecinde kısıtlama ve yasakların kalkmasıyla konserler de gerçekleştirilmeye başladı. Kadın sanatçıların son dönemde tercih ettikleri sahne kostümleri magazin gündeminin en tartışılan konularından biri haline geldi. Son olarak Gülşen ve Hande Yener'in sahnedeki cesur kostümleri sosyal medyada hem eleştirildi hem de diğer meslektaşlarından destek mesajları yağdı.
Hande Yener, önceki gün Nişantaşı City’s’deydi. Ünlü şarkıcı, fotoğraf çeken muhabirlere “Acelem var, konserim için kostüm bakmaya gidiyorum” dedi.
“Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim”
Geçtiğimiz günlerde giydiği sahne kostümüyle çok konuşulan Yener, “Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim” dedi.
Şarkıcı, transparan pantolonu nedeniyle eleştirilen Gülşen’e de destek verdi: