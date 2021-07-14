Gülşen'in transparan pantolonuna Arto'dan olay yorum: Ozan Çolakoğlu'nun yerinde olmak istemezdim!

"Bugünden itibaren en son olmak istediğim kişi..."

Eski şarkıcı ve magazin sunucusu Arto, Gülşen'in sosyal medyada deprem etkisi yaratan ve eleştiri üzerine eleştiri alan sahne kıyafetine ilişkin, Instagram hesabından Gülşen'in sahnede transpara pantolonuyla dans ettiği anların videosunu paylaşıp "Bugünden itibaren en son olmak istediğim kişi Gülşen'in kocası Ozan Çolakoğlu olurdu! Net." diye yazdı.