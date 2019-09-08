Gülşen'in transparan kıyafeti olay olmuştu! Eleştirilere sert cevap verdi
Gülşen, geçtiğimiz bayram giydiği transparan kıyafeti hakkındaki eleştirilere sert çıktı.
Ünlü şarkıcı Gülşen, Kurban Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı. 43 yaşındaki şarkıcı, hem giydiği kıyafetle hem de kuliste yaptığı ısınma hareketiyle adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabı Instagram'dan cesur sahne kıyafetiyle ısınma hareketleri yaptığı anları yayımlayan Gülşen, eleştirilerin hedefi haline gelmişti ki o eleştirilere sert bir dille cevap verdi.
Sahne kostümüne, eşi Ozan Çolakoğlu dahil kimsenin karışamayacağını belirten şarkıcı, “Özgür bir birey olarak ne giyeceğime ben karar veririm, başkası değil... Yıllardır beni bu tarz kıyafetlerle sıkça görüyorsunuz. Konuşulması garip geldi. Kafaların değişmesi lazım” dedi.
Eşiyle birbirlerini mesleki konuda desteklediklerini anlatan Gülşen, şöyle devam etti: “Gündemimizde kadınların ve erkeklerin yaşadığı ciddi şiddet olayları varken, iki tarafı da birbirinden üstün gösterecek durumların olmaması gerekiyor.
Ben de Ozan da bir bireyiz... Ne yapacağımıza karar verecek yaşta ve zekadayız. Özgürlükleri kısıtlayacak her şeyin karşısında olmalıyız.”