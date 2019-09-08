Gülşen'in transparan kıyafeti olay olmuştu! Eleştirilere sert cevap verdi

Ünlü şarkıcı Gülşen, Kurban Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı. 43 yaşındaki şarkıcı, hem giydiği kıyafetle hem de kuliste yaptığı ısınma hareketiyle adından söz ettirdi. Sosyal medya hesabı Instagram'dan cesur sahne kıyafetiyle ısınma hareketleri yaptığı anları yayımlayan Gülşen, eleştirilerin hedefi haline gelmişti ki o eleştirilere sert bir dille cevap verdi.