Gülşen'in transparan elbisesi olay oldu! Göğüs ucunu bakın nasıl kapattı
"Be adam" şarkısıyla milyonlara adını duyuran, şarkılarıyla, son zamanlarda tercih ettiği cesur sahne kostümleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gülşen çok konuşulmaya devam ediyor. Yoğun konser maratonuna devam eden şarkıcı dün akşam Alaçatı'da sevenleriyle buluştu. Sahneye çıkan güzel sanatçı transparan kıyafetinin altına siyah bikini giydi, göğüs uçlarını da bantla kapattı...
90'larda çıkardığı "Be adam" şarkısıyla milyonlara adını duyuran, 2000'li yıllara da damga vuran, şarkılarıyla, son zamanlarda tercih ettiği cesur sahne kostümleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gülşen dün akşam çok konuşulacak tarza imza attı. Yoğun konser maratonuna bayramda da devam eden şarkıcı Alaçatı'da sevenleriyle buluştu. Şarkılarıyla, danslarıyla hayranlarını coşturan sanatçı transparan kıyafetinin altına siyah bikini giydi, göğüs uçlarını da bantla kapattı. İşte Gülşen'in çok konuşulacak o kıyafeti...
Sahne kostümleriyle dikkat çekiyor
Uzun zamandır konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle konuşulan başarılı şarkıcı Gülşen, dün akşam Alaçatı'daki sahnesinde transparan bir elbise tercih etti.
Göğüs uçlarını bantla kapattı
Elbisenin içine siyah bir bikini altı giyen Gülşen, göğüs uçlarını da bantla kapattı.
Konser maratonu devam ediyor
Sahnedeki dansları ve kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen'in yoğun konser maratonu devam ediyor.