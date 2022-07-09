Gülşen'in sahne kıyafetlerine ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'dan olay yorum!
Dün gece Kuruçeşme Açıkhava konserlerinde sahne alan 63 yaşındaki ünlü sanatçı Muazzez Ersoy Gülşen'in sürekli gündem olan sahne kıyafetleri hakkında konuştu.
Giydiği sahne kostümleri ve yaptıkları ile sık sık gündeme gelen, sahnede LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da verdiği konser ile tekrardan gündeme gelmişti.
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Sahnede arkadaşının kucağına çıkan ve Edis ile kalça tokuşturarak dans eden Gülşen sosyal medyada tepki alarak gündem olmuştu.
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46 yaşındaki ünlü şarkıcıya kıyafetleri için bazı meslektaşlarından destek gelirken bazı meslektaşları tarafından eleştirilmişti.
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Şarkıcıya bir meslektaşını Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy'dan geldi.
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