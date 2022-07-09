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Gülşen'in sahne kıyafetlerine ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'dan olay yorum!

Gülşen'in sahne kıyafetlerine ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'dan olay yorum!

Dün gece Kuruçeşme Açıkhava konserlerinde sahne alan 63 yaşındaki ünlü sanatçı Muazzez Ersoy Gülşen'in sürekli gündem olan sahne kıyafetleri hakkında konuştu.

Gülşen'in sahne kıyafetlerine ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'dan olay yorum!

Giydiği sahne kostümleri ve yaptıkları ile sık sık gündeme gelen, sahnede LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da verdiği konser ile tekrardan gündeme gelmişti.

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Gülşen'in sahne kıyafetlerine ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'dan olay yorum!

Sahnede arkadaşının kucağına çıkan ve Edis ile kalça tokuşturarak dans eden Gülşen sosyal medyada tepki alarak gündem olmuştu.

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Gülşen'in sahne kıyafetlerine ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'dan olay yorum!

46 yaşındaki ünlü şarkıcıya kıyafetleri için bazı meslektaşlarından destek gelirken bazı meslektaşları tarafından eleştirilmişti.

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Gülşen'in sahne kıyafetlerine ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'dan olay yorum!

 Şarkıcıya bir meslektaşını Nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy'dan geldi.

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