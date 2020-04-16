Gülşen'in mini elbiseli cesur ev pozu instagramı salladı!

Peki Gülşen Kimdir?

Gülşen Bayraktar ya da sahne adıyla Gülşen,(d. 24 Mayıs 1976) Türk şarkıcı ve şarkı yazarı.Gülşen Bayraktar, 29 Mayıs 1976'da Fatih, İstanbul sınırlarında yer alan Çapa'da Ordulu bir ailenin üçüncü ve son çocuğu olarak dünyaya geldi.