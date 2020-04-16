Gülşen'in mini elbiseli cesur ev pozu instagramı salladı!
Cesur kıyafet tercihleriyle her daim adından söz ettiren Gülşen, bu sefer de evde verdiği pozuyla gündeme geldi.
Koronavirüs salgınının Türkiye'ye sıçramasıyla konserleri iptal olan şarkıcı Gülşen, evde karantinaya giren isimlerden biri.
Cesur kıyafet tercihleriyle her daim adından söz ettiren Gülşen, bu sefer de evde verdiği pozuyla gündeme geldi. Cesur mini elbiseli fotoğrafını paylaşan Gülşen'in bu pozu sosyal medyada gündem oldu.
Karantinada yeni şarkıya başladı
Evde olduğu süreyi verimli kullanmak isteyen Gülşen, yeni bir şarkıya başladı. Sosyal medya hesabından hayranlarına müjdeli haberi veren Gülşen mini elbisesiyle poz vererek, "Yeni bir şarkıya başlamış bulunuyorum" dedi.
Peki Gülşen Kimdir?
Gülşen Bayraktar ya da sahne adıyla Gülşen,(d. 24 Mayıs 1976) Türk şarkıcı ve şarkı yazarı.Gülşen Bayraktar, 29 Mayıs 1976'da Fatih, İstanbul sınırlarında yer alan Çapa'da Ordulu bir ailenin üçüncü ve son çocuğu olarak dünyaya geldi.