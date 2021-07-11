Gülşen'in iç çamaşır detaylı transparan kıyafetine tepki yağdı! Eski aşkından şok sözler
Pop müziğin sevilen ismi 45 yaşındaki Gülşen'in sahne kıyafeti tartışma yarattı.
Pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesiyle birlikte ünlü isimler de hayranlarıyla buluşmaya başladı. 45 yaşındaki ünlü şarkıcı Gülşen, uzun bir aranın ardından Çeşme'deki dinleyicileriyle bir araya geldi.
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Alaçatı'da sahneye çıkan Gülşen'e yakın dostu Edis de eşlik etti.
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Gülşen, şarkılarıyla sevenlerini eğlendirirken, kıyafet tercihiyle de geceye damga vurdu.
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Ünlü şarkıcı, transparan pantolonun altına siyah iç çamaşırı giydi.
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