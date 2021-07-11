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Gülşen'in iç çamaşır detaylı transparan kıyafetine tepki yağdı! Eski aşkından şok sözler

Gülşen'in iç çamaşır detaylı transparan kıyafetine tepki yağdı! Eski aşkından şok sözler

Pop müziğin sevilen ismi 45 yaşındaki Gülşen'in sahne kıyafeti tartışma yarattı.

Gülşen'in iç çamaşır detaylı transparan kıyafetine tepki yağdı! Eski aşkından şok sözler

Pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesiyle birlikte ünlü isimler de hayranlarıyla buluşmaya başladı. 45 yaşındaki ünlü şarkıcı Gülşen, uzun bir aranın ardından Çeşme'deki dinleyicileriyle bir araya geldi. 

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Gülşen'in iç çamaşır detaylı transparan kıyafetine tepki yağdı! Eski aşkından şok sözler

Alaçatı'da sahneye çıkan Gülşen'e yakın dostu Edis de eşlik etti.

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Gülşen'in iç çamaşır detaylı transparan kıyafetine tepki yağdı! Eski aşkından şok sözler

Gülşen, şarkılarıyla sevenlerini eğlendirirken, kıyafet tercihiyle de geceye damga vurdu. 

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Gülşen'in iç çamaşır detaylı transparan kıyafetine tepki yağdı! Eski aşkından şok sözler

Ünlü şarkıcı, transparan pantolonun altına siyah iç çamaşırı giydi.

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