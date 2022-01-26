Gülşen'e 'külot' çıkışı yapan İzzet Yıldızhan'dan geri vites: İsterlerse çıplak çıksınlar
Gülşen ve Hande Yener gibi cesur kostümler tercih eden şarkıcılar için 'Sahneye külotla çıkmasınlar' diyen İzzet Yıldızhan aldığı tepkilerin ardından geri vites yaptı.
Gülşen ve Hande Yener gibi sahnelerinde iddialı kostümler tercih eden isimler için geçtiğimiz haftalarda “Türk örf ve adetlerine göre sahnede mayo ve külot giyilmez” diyerek sosyal medyada tepkilere yol açan İzzet Yıldızhan’dan yeni açıklama geldi. İzzet Yıldızhan, “Ben kimsenin ahlak bekçisi değilim. İsterlerse çıplak çıksınlar, hiçbir şey giymesinler bana ne. Gülşen’in eşi Ozan, çok medeni bir beymiş. Dediği gibi izlemek istemeyen izlemez. Ben karıma giydirtmem böyle şeyler, bu da benim fikrim” diyerek tartışmanın boyutunu değiştirdi.
İzzet Yıldızhan geri vites yaptı
Aldığı tepkileri kaldıramayan İzzet Yıldızhan, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e seslenerek yardım istemişti. Günlerce sosyal medyada topa tutulan ve çok eleştiri alan İzzet Yıldızhan geri vites yaptı.
Önceki akşam Kıbrıs’ta bir otelde sahneye çıkan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, konser öncesi gazetecilerle bir araya gelerek, sorulara cevap verdi. Ünlü isim, "O röportajdan sonra aldığım mesajın, telefonun haddi hesabı yok. Belli ki birçok insanın duygularına tercüman olmuşum ama ben orada kendi görüşümü ifade ettim. Bazı kendini bilmezler konuyu alakasız yerlere getirdiler. Tabii onlarda kendi tanıtımını yapacaklar diye fırsat bildiler benim söylemimi. İsterlerse çıplak çıksınlar. Ben kendi fikrimi paylaştım sadece" dedi.
"Öyle yok iftira at, kenarı çekil! Bedel ödeyeceksiniz!"
Hakkında çıkan haberler hakkında da konuşan Yıldızhan, "Kendini bilmez insanların üzerine attıkları iftiraları karşılıksız bırakmayacağım söylemiştim. Şunu da belirtmek isterim ki; benim beraat edip, suçsuz bulunduğum bir davadan kimse bana iftira atamaz. Avukat ordusuyla bunların hepsinin hesabını adalet makamlarında soracağım. Öyle yok iftira at, kenarı çekil! Bedel ödeyeceksiniz!" diye konuştu.