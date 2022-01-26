Gülşen'e 'külot' çıkışı yapan İzzet Yıldızhan'dan geri vites: İsterlerse çıplak çıksınlar

Gülşen ve Hande Yener gibi sahnelerinde iddialı kostümler tercih eden isimler için geçtiğimiz haftalarda “Türk örf ve adetlerine göre sahnede mayo ve külot giyilmez” diyerek sosyal medyada tepkilere yol açan İzzet Yıldızhan’dan yeni açıklama geldi. İzzet Yıldızhan, “Ben kimsenin ahlak bekçisi değilim. İsterlerse çıplak çıksınlar, hiçbir şey giymesinler bana ne. Gülşen’in eşi Ozan, çok medeni bir beymiş. Dediği gibi izlemek istemeyen izlemez. Ben karıma giydirtmem böyle şeyler, bu da benim fikrim” diyerek tartışmanın boyutunu değiştirdi.