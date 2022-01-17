Gülşen'e eski sevgilisi Erol Köse'den destek: Don sütyen çıkılmaz diyenlere, yobazlara kapak olsun

Şarkıcı Gülşen'in Cahide konserinde giydiği transparan elbisesi hem sosyal medyanın hem de magazinin 1 numaralı gündemi haline geldi. Gülşen'in Cahide'de giydiği son transparan elbise Twitter'da TT olurken, ünlü şarkıcı hem cesaretiyle ve fiziği ile övgü aldı hem de kıyafet tercihiyle yerden yere vuruldu. Şarkıcı Gülşen'in cesur tarzıyla ilgili eski sevgilisi Erol Köse sessiz kalmadı. Erol Köse açıklamasında "Dikkat ve reaksiyon yaratsın ve donla çıkılmaz diyenlere 'Yooo bak don sütyen çıktım' demek ve yobazlara kapak olsun diye giydi!" diyerek eski sevgilisini savundu ve birgün onu dinlemeye gideceğini ifade etti.