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Gülşen'e eski sevgilisi Erol Köse'den destek: Don sütyen çıkılmaz diyenlere, yobazlara kapak olsun

Gülşen'e eski sevgilisi Erol Köse'den destek: Don sütyen çıkılmaz diyenlere, yobazlara kapak olsun

Gülşen'in iç çamaşırlarını tamamen görünür kılan transparan kostümüne sosyal medyada gelen 'linç yağmuru'na eski sevgilisi Erol Köse'den dikkat çeken savunma...

Gülşen'e eski sevgilisi Erol Köse'den destek: Don sütyen çıkılmaz diyenlere, yobazlara kapak olsun

Şarkıcı Gülşen'in Cahide konserinde giydiği transparan elbisesi hem sosyal medyanın hem de magazinin 1 numaralı gündemi haline geldi. Gülşen'in Cahide'de giydiği son transparan elbise Twitter'da TT olurken, ünlü şarkıcı hem cesaretiyle ve fiziği ile övgü aldı hem de kıyafet tercihiyle yerden yere vuruldu.   Şarkıcı Gülşen'in cesur tarzıyla ilgili eski sevgilisi Erol Köse sessiz kalmadı. Erol Köse açıklamasında "Dikkat ve reaksiyon yaratsın ve donla çıkılmaz diyenlere 'Yooo bak don sütyen çıktım' demek ve yobazlara kapak olsun diye giydi!" diyerek eski sevgilisini savundu ve birgün onu dinlemeye gideceğini ifade etti.

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Gülşen'e eski sevgilisi Erol Köse'den destek: Don sütyen çıkılmaz diyenlere, yobazlara kapak olsun

İzzet Yıldızhan'ın "Külotla çıkmasınlar" demesinden sonra sahneye transparanla çıktı

Gülşen, dün gece İstanbul'da sahneye çıktı ve 'külot' tartışmasını alevlendirdi. İzzet Yıldızhan'ın "Sahneye de külotla çıkmasınlar" demesinden sonra sahneye transparanla çıktı.

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Gülşen'e eski sevgilisi Erol Köse'den destek: Don sütyen çıkılmaz diyenlere, yobazlara kapak olsun

Gülşen transparanı ve dansıyla yine en çok konuşulan isimlerden olmayı başardı. 

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Gülşen'e eski sevgilisi Erol Köse'den destek: Don sütyen çıkılmaz diyenlere, yobazlara kapak olsun

Sosyal medyayı ikiye bölen tarzıyla adından söz ettiren Gülşen hakkında eski aşkı, müzik prodüktörü Erol Köse de sessiz kalmadı. "Bu tarz yeni değil" diyen Erol Köse açıklamasının devamında ise 2005 yılın hatırlattı ve şunları söyledi:

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