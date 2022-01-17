Gülşen'e eski sevgilisi Erol Köse'den destek: Don sütyen çıkılmaz diyenlere, yobazlara kapak olsun
Gülşen'in iç çamaşırlarını tamamen görünür kılan transparan kostümüne sosyal medyada gelen 'linç yağmuru'na eski sevgilisi Erol Köse'den dikkat çeken savunma...
Şarkıcı Gülşen'in Cahide konserinde giydiği transparan elbisesi hem sosyal medyanın hem de magazinin 1 numaralı gündemi haline geldi. Gülşen'in Cahide'de giydiği son transparan elbise Twitter'da TT olurken, ünlü şarkıcı hem cesaretiyle ve fiziği ile övgü aldı hem de kıyafet tercihiyle yerden yere vuruldu. Şarkıcı Gülşen'in cesur tarzıyla ilgili eski sevgilisi Erol Köse sessiz kalmadı. Erol Köse açıklamasında "Dikkat ve reaksiyon yaratsın ve donla çıkılmaz diyenlere 'Yooo bak don sütyen çıktım' demek ve yobazlara kapak olsun diye giydi!" diyerek eski sevgilisini savundu ve birgün onu dinlemeye gideceğini ifade etti.
İzzet Yıldızhan'ın "Külotla çıkmasınlar" demesinden sonra sahneye transparanla çıktı
Gülşen, dün gece İstanbul'da sahneye çıktı ve 'külot' tartışmasını alevlendirdi. İzzet Yıldızhan'ın "Sahneye de külotla çıkmasınlar" demesinden sonra sahneye transparanla çıktı.
Gülşen transparanı ve dansıyla yine en çok konuşulan isimlerden olmayı başardı.
Sosyal medyayı ikiye bölen tarzıyla adından söz ettiren Gülşen hakkında eski aşkı, müzik prodüktörü Erol Köse de sessiz kalmadı. "Bu tarz yeni değil" diyen Erol Köse açıklamasının devamında ise 2005 yılın hatırlattı ve şunları söyledi: