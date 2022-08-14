Gülşen'den şok sözler: Annelerimizin memesi...
Şarkıcı Gülşen, önceki akşam İstanbul Yenikapı'daki konserinde giydiği kıyafetle birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Gülşen'in kıyafeti ile ilgili açıklaması da olay oldu.
Giydiği kıyafetlerle, yaptığı açıklamalarla ve hareketleri ile gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, dün akşam İstanbul Yenikapı'da sahneye çıktı. Konserinde giydiği oldukça açık kıyafet ile dikkat çeken Gülşen, birçok kişinin tepkisi ile karşılaştı. Gelen tepkiler üzerine kıyafeti ile ilgili açıklama yapan Gülşen, "Başka şeylerden utanalım, siz ne olduğunu biliyorsunuz. En masum yerlerimiz. Bırakın annelerimizin memesi açık kalsın." ifadelerini kullandı
Yoğun bir konser maratonu olan başarılı şarkıcı Gülşen, dün akşam İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sahneye çıktı.
Tarzıyla sık sık adından söz ettiren şarkıcı, konsere göğüs ve kalça dekolteli bir kıyafetle çıktı.
Sosyal medyada yayılan ve gündem olan açıklamada, transparan kırmızı bir bluz ve kalça dekolteli pantolon ile sahneye çıkan Gülşen, göğüslerini göstererek şunları söyledi: