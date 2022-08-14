Gülşen'den şok sözler: Annelerimizin memesi...

Giydiği kıyafetlerle, yaptığı açıklamalarla ve hareketleri ile gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, dün akşam İstanbul Yenikapı'da sahneye çıktı. Konserinde giydiği oldukça açık kıyafet ile dikkat çeken Gülşen, birçok kişinin tepkisi ile karşılaştı. Gelen tepkiler üzerine kıyafeti ile ilgili açıklama yapan Gülşen, "Başka şeylerden utanalım, siz ne olduğunu biliyorsunuz. En masum yerlerimiz. Bırakın annelerimizin memesi açık kalsın." ifadelerini kullandı