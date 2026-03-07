BIST 12.793
DOLAR 44,07
EURO 51,20
ALTIN 7.301,96

Gülşen'den muhteşem değişim! Görenler hayrete düştü...

Gülşen'den muhteşem değişim! Görenler hayrete düştü...

Ünlü şarkıcı Gülşen uzun süredir tarzı ile gündemdeydi. Sevilen şarkıcı bu kez estetik operasyon mu geçirdi soruları ile konuşulur oldu. İşte sanatçının hayrete düşüren son hali...

Gülşen'den muhteşem değişim! Görenler hayrete düştü... - Resim: 1

Gülşen, Londra'da vereceği konser öncesinde hayranlarını bilgilendirmek amacıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

16
Gülşen'den muhteşem değişim! Görenler hayrete düştü... - Resim: 2

Şarkıcının yüzündeki değişim takipçilerinin gözünden kaçmadı.

26
Gülşen'den muhteşem değişim! Görenler hayrete düştü... - Resim: 3

Sosyal medya kullanıcıları, "Botoksu fazla kaçırmış", "Mimikleri oynamıyor" ve "Konuşmakta zorlanıyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

36
Gülşen'den muhteşem değişim! Görenler hayrete düştü... - Resim: 4

İşte Gülşen'in çok merak edilen o kareleri...

46