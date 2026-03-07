Gülşen'den muhteşem değişim! Görenler hayrete düştü...
Ünlü şarkıcı Gülşen uzun süredir tarzı ile gündemdeydi. Sevilen şarkıcı bu kez estetik operasyon mu geçirdi soruları ile konuşulur oldu. İşte sanatçının hayrete düşüren son hali...
Gülşen, Londra'da vereceği konser öncesinde hayranlarını bilgilendirmek amacıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
16
Şarkıcının yüzündeki değişim takipçilerinin gözünden kaçmadı.
26
Sosyal medya kullanıcıları, "Botoksu fazla kaçırmış", "Mimikleri oynamıyor" ve "Konuşmakta zorlanıyor" şeklinde yorumlarda bulundu.
36
İşte Gülşen'in çok merak edilen o kareleri...
46