Gülşen'den cesur bikinili paylaşım geldi fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı
Geçtiğimiz günlerde bir defilede giydiği sırt dekolteli elbisesinin ardından günlerce konuşulan Gülşen, yazdan kalma bir fotoğrafını paylaşınca sosyal medya ikiye bölündü.
Eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte oğullarının eğitimi için Londra'ya yerleşen Gülşen, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafla gündeme geldi. Gülşen, fotoğrafı hikayesinden yayınladıktan kısa süre magazin sayfalarında da paylaşılınca, tepki yorumları geldi.
Bu fotoğrafı nedeniyle yüzlerce yorum alan Gülşen, kimileri tarafından 43 yaşında olmasına rağmen güzelliği ile göz doldurmasından bahsedildi. Kimileri de Gülşen'in estetik sonucu bu hale geldiğini savundu.
Sırt dekoltesi olay olmuştu: Öte yandan geçtiğimiz günlerde Cengiz Abazoğlu'nun defilesinde mini bir konser veren Gülşen, derin sırt ve göğüs dekoltesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Peki Gülşen kimdir?
Gülşen, 29 Mayıs 1976‘da İstanbul Çapa’da doğmuştur. Aslen Ordu’nun merkezinden. Bir ağabeyi ve bir de ablası bulunan sanatçının tam adı Gülşen Bayraktar’dır.