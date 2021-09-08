Gülşen yeşil elbisesiyle sahneyi salladı: Yaz şimdi bitebilir!

Pandemi kısıtlamalarının ardından yaz boyunca doyasıya sahne veren Gülşen, önceki akşam Yalova’da sahne aldı. Yaz boyunca giydiği cesur sahne kıyafetleriyle isminden sıkça söz ettiren Gülşen, dün akşamki sahnesinde ise yeşil bir elbise tercih etti. Gülşen, kişisel Instagram hesabından konser fotoğraflarını paylaşırken "Yaz şimdi bitebilir" notunu düşerek adeta 'Ben bitti demeden bitmez' mesajı verdi.