Gülşen yeşil elbisesiyle sahneyi salladı: Yaz şimdi bitebilir!
İddialı sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen, önceki gün Yalova’da sahne aldı. Yeşil bir elbiseyle sahneye çıkan Gülşen,göz kamaştırdı. Ünlü şarkıcı, saçı, makyajı ve kostüm tercihiyle hem izleyicisinden hem de sosyal medyadan tam not aldı.
Pandemi kısıtlamalarının ardından yaz boyunca doyasıya sahne veren Gülşen, önceki akşam Yalova’da sahne aldı. Yaz boyunca giydiği cesur sahne kıyafetleriyle isminden sıkça söz ettiren Gülşen, dün akşamki sahnesinde ise yeşil bir elbise tercih etti. Gülşen, kişisel Instagram hesabından konser fotoğraflarını paylaşırken "Yaz şimdi bitebilir" notunu düşerek adeta 'Ben bitti demeden bitmez' mesajı verdi.
Kendisini dinlemeye gelen hayranlarını gece boyunca söylediği şarkılarla eğlendiren Gülşen, sevenlerin bol bol alkış aldı.
Yeşil elbisesiyle adeta parladı
Başarılı sahne performansıyla kulakların pasını silen Gülşen, sahnede giydiği mini elbisesiyle de gözleri üzerine çekti.
Gülşen sosyal medyada elbisesinin yanı sıra saçı ve makyajının güzelliğini ortaya çıkaracak türde hafif olmasıyla da alkış topladı.