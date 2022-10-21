Gülşen savunma yaptı mahkemede ara karar çıktı! Gülşen'e ikinci şok

Gülşen'in paylaşılan videolarının başı ve sonu kesilerek suçlayıcı gösterilmeye gayret edildiği de ifade edilen dilekçede, videonun kesilmemiş hali de mahkemeye sunuldu. Videonun 24 Ağustos'ta TikTok'ta paylaşıldığı anlatılan dilekçede, videoyu ilk olarak paylaşan Emre Arslan isimli kişinin de tanık sıfatıyla çağırılması istendi.