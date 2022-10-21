Gülşen savunma yaptı mahkemede ara karar çıktı! Gülşen'e ikinci şok
Gülşen'in konseri sırasında imam hitap liselerine dair yaptığı konuşma olay olmuş, dava açılmıştı. 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davanın ilk celsesi görüldü. Gülşen için adliye koridorunda güvenlik bariyerleri konularak önlem alındı. Dava ertelendi. Gülşen'in yurtdışı yasağı sürüyor.
Gülşen, imam hatip liselilere yönelik sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Gülşen, İstanbul 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya avukatlarıyla katıldı. Adliye koridorunda güvenlik bariyerleri konularak önlem alındı.
Gülşen, kimseye görünmeden mahkeme salonuna alındı. Gülşen'in avukatlarından Celal Ülgen, yaklaşık 130 kişinin şikayet dilekçesini geri çektiğini söyledi. Gülşen Çolakoğlu'nun özründen dolayı şikayetini geri çektiğini söyleyen kişilerden bazıları salondaydı.
Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre şarkıcının savunmasının bir kısmnı mahkemeye sundu. Savunma dilekçesinde, Gülşen Çolakoğlu'nun söylemini sahne arkadaşı Miraç Çelenk'e yönelik söylediği belirtilerek, mahkemede tanık olarak dinlenmesi için çağrılması talep edildi.
Gülşen'in paylaşılan videolarının başı ve sonu kesilerek suçlayıcı gösterilmeye gayret edildiği de ifade edilen dilekçede, videonun kesilmemiş hali de mahkemeye sunuldu. Videonun 24 Ağustos'ta TikTok'ta paylaşıldığı anlatılan dilekçede, videoyu ilk olarak paylaşan Emre Arslan isimli kişinin de tanık sıfatıyla çağırılması istendi.