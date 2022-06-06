Gülşen sahneye resmen üstsüz çıktı ortalık ayağa kalktı: ''Göğüs ucunu da kapama artık!''
Sahne kostümleriyle bir süredir sürekli gündemde olan Gülşen, son olarak dün gece bir sahnede boy gösterdi. Gülşen yine iddialı bir kostümle gündeme bomba gibi düştü. Siyah pantolon giyen ve sadece göğüs uçlarını kapatan Gülşen, yine yapacağını yaptı: ''Giyinmeyi unutmuş''
Aylardır sahne kostümleriyle gündem koltuğundan kalkmayan Gülşen, her geçen gün daha iddialı giyinerek sosyal medyayı sallıyor. Dün gece de, çıktığı sahnede siyah pantolonun üstüne sadece göğüs uçlarını kapatan bir büstiyer giydi. İşte fotoğraflar...
Dün gece sahneye çıkan Gülşen yine çok iddialıydı. Aylardır sahne tarzı ve danslarıyla gündem olan ve gelen tepkilere:
"Evet, ben bir anne babanın kızı, evet bir erkeğin eşi ve bir yavrunun annesiyim. Babasının kızı, bir erkeğin karısı, bir çocuğun annesi olmaktan öte ben aklı ve düşünme yeteneği olan, özgür iradeye sahip bir insanım.
Bu sıfatlardan fazlasıyım. Hiçbir sıfatın kölesi değilim. Kimseye ait değilim. Ben kendimim. Kendime aitim" diyerek yanıt vermişti.