Gülşen sahnede 20 bin liralık giysi giyiyor, Instagramda pijamayla geziyor

Sahnede kusursuz fiziğiyle ve elbise seçimiyle göz dolduran Gülşen, son dönemde sahnede diğer kadın şarkıcılar gibi gösterişli kıyafetler yerine stil olarak daha basit ve düz ancak oldukça dekolteli ve cesur kıyafetler seçmesiyle dikkat çekiyor...