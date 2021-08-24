Gülşen sahnede 20 bin liralık giysi giyiyor, Instagramda pijamayla geziyor
Ünlü şarkıcı Gülşen konserlerinde tercih ettiği iddialı ve cesur kıyafetlerinin dekoltesinin yanısıra giysilerine harcadığı para ile de sosyal medyada konuşuyor. Son sahnesinde 20 bin liralık elbisesiyle büyüleyen Gülşen'in evde pijama ve gecelikleriyle çektiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşması ise dikkat çekiyor.
Gülşen, geçtiğimiz akşam Jolly Joker Alaçatı’da dinleyicileriyle buluştu. Son dönemde sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelen ünlü popçu, bu kez göbek ve göğüs dekolteli bir seçim yaptı.
Etek: Christopher Esber - 5.250 TL
Küpe: Paco Rabanne - 2000 TL
Bluz: Christopher Esber - 3.900 TL
Ayakkabı: Bottega Veneta - 8.750 TL
Sahnede kusursuz fiziğiyle ve elbise seçimiyle göz dolduran Gülşen, son dönemde sahnede diğer kadın şarkıcılar gibi gösterişli kıyafetler yerine stil olarak daha basit ve düz ancak oldukça dekolteli ve cesur kıyafetler seçmesiyle dikkat çekiyor...
Fakat Gülşen sahnedeki cesur ve iddialı seçimlerinin aksine evde ve özel hayatında pijamalı -gecelikli görüntülerini paylaşarak sosyal medyada hem eleştiri almaya başladı hem de ti'ye alınmaya başladı.