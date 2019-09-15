Gülşen oğlu Azur Benan'la Londra'ya gidip estetik mi yaptırdı? Paylaşımı olay oldu
Ünlü şarkıcı Gülşen, sosyal medya hesabından oğlu Azur Benan ile birlikte paylaştığı son fotoğrafla olay olurken değişimiyle estetik yaptırdığı iddia edilirdi.
Gülşen, oğlu Azur Benan’ın eğitimi için Londra’ya gitti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı ‘Azur Bey’in okuldaki ilk günü’ diyerek, oğlunun Londra’da eğitim göreceğini açıkladı. Ünlü popçunun yüzündeki, özellikle de burnundaki değişim dikkat çekti. Takipçileri ‘estetik yaptırmış’ iddiasında bulundu.
Peki, Gülşen kimdir?
Gülşen, 29 Mayıs 1976‘da İstanbul Çapa’da doğmuştur. Aslen Ordu’nun merkezinden. Babası Arslan Bayraktar makine mühendisi, annesi Nimet Bayraktar ise ev kadını. Ordu’da fındık bahçeleri var. Bir ağabeyi ve bir de ablası bulunan sanatçının tam adı Gülşen Bayraktar’dır.
5-6 yaşlarından iken müziğe olan ilgisi ve yeteneği keşfedildi. İlk bestesini yaptığında henüz 16 yaşındaydı. Şehremini Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Bölümü’ne girdi Ama ancak 2 yıl okuyabildi. Konservatuvarla eş zamanlı olarak İstanbul’da kulüplerde sahne alıyordu.
Şehremini Lisesi’nde öğrenciyken bir yandan da karate kursl dövüş sporlarına çok meraklıydı, sonunda siyah kuşak sahibi oldu. Sahne aldığı bir akşan Serap ve Özkan Turgay tarafından beğenildi ve albüm teklifi aldı.