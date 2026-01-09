Gülşen makyajsız yakalandı! Gören herkes aynı şeyi söyledi, yorumlar peş peşe...

Cesur sahne tarzıyla tanınan Gülşen, bir hayranıyla çekildiği makyajsız ve filtresiz fotoğrafıyla sosyal medyada herkesin dikkatini çekti. Güçlü sesi ve sahnede sergilediği performanslarla büyük ilgi toplayan ünlü şarkıcı, bu sefer en doğal haliyle hayranlarının beğenisini topladı.