Gülşen İmam Hatiplilere tazminat ödeyecek! İşte ödeyeceği para...
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), şarkıcı Gülşen'nin konserinde imam hatiplilere yönelik sözlerinin 'ayrımcılık' niteliğinde olduğuna karar vererek, 150 bin lira para cezası verdi.
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu’nun Nisan 2022’deki bir konserinde imam hatip liselilere yönelik kullandığı sözlerin ‘ayrımcılık’ niteliğinde olduğunu öne süren imam hatip lisesi mezunu S.U., A.O., M.A.O. manevi zarara uğradıklarını gerekçe gösterip Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu.
TOPLAM 150 BİN LİRA PARA CEZASI
Başvurunun ardından TİHEK, Gülşen Çolakoğlu’nun savunmasını istedi. Çolakoğlu avukatı aracılığıyla yaptığı savunmada, halkın herhangi bir kesimine yönelik incitici bir ifade kullanmak istemediğini, sözlerin yanlış anlaşıldığını, buna ilişkin de özür dilediğini belirtti.
Konserde, şakalaşma amacıyla söz konusu ifadeleri kullandığını söyleyerek başvuruların reddine karar verilmesini talep etti.
Başvuruyu inceleyen TİHEK, ‘ayrımcılık yasağının ihlal’ edildiğine karar vererek, her bir başvurucu yönünden Çolakoğlu’na 50’şer bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.