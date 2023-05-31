Gülşen İmam Hatiplilere tazminat ödeyecek! İşte ödeyeceği para...

TOPLAM 150 BİN LİRA PARA CEZASI

Başvurunun ardından TİHEK, Gülşen Çolakoğlu’nun savunmasını istedi. Çolakoğlu avukatı aracılığıyla yaptığı savunmada, halkın herhangi bir kesimine yönelik incitici bir ifade kullanmak istemediğini, sözlerin yanlış anlaşıldığını, buna ilişkin de özür dilediğini belirtti.