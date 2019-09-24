Gülşen ile Ozan Çolakoğlu oğulları Azur Benan'ın okul taksiti şoke etti Londra'da okuyor

Azur'un gittiği anaokulu, Londra'nın en seçkin yeri olan ve Kraliyet Ailesi üyelerinin de çocuklarının okula gittiği Kensington bölgesinde bulunuyor. Oğlunu ana dili gibi İngilizce konuşsun diye Londra'daki bir kreşe gönderen Gülşen, bunun için de yıllık yaklaşık 15 bin sterlin yani yaklaşık 100 bin TL ödeyecek.