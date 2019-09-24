Gülşen ile Ozan Çolakoğlu oğulları Azur Benan'ın okul taksiti şoke etti Londra'da okuyor
Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, oğulları Azur Benan'ı Londra'da okula yazdırdılar, okul ücreti ağızları açık bıraktı.
Gülşen, oğlu Azur Benan'ı Londra'da anaokuluna yazdırmak nedeniyle bir süredir Türkiye'den uzaktı. Hatta Gülşen ile Ozan Çolakoğlu, Zincirlikuyu’daki rezidans dairelerini satışa çıkarmışlardı. Ünlü çift, 30 milyon TL’ye alıcısını bekleyen dairedeki belli başlı eşyalarını bir depoya koydurttu. Şarkıcı, bu depoya ayda 3 bin TL ödüyor.
Azur'un gittiği anaokulu, Londra'nın en seçkin yeri olan ve Kraliyet Ailesi üyelerinin de çocuklarının okula gittiği Kensington bölgesinde bulunuyor. Oğlunu ana dili gibi İngilizce konuşsun diye Londra'daki bir kreşe gönderen Gülşen, bunun için de yıllık yaklaşık 15 bin sterlin yani yaklaşık 100 bin TL ödeyecek.
Öte yandan Gülşen, Kurban Bayramı'nın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne almıştı. 43 yaşındaki şarkıcı, hem giydiği kıyafetle hem de kuliste yaptığı ısınma hareketiyle adından söz ettirmiş, sosyal medya hesabı Instagram'dan cesur sahne kıyafetiyle ısınma hareketleri yaptığı anları yayımlamıştı.
Transparan kıyafeti nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Gülşen, o eleştirilere sert bir dille cevap vermişti.