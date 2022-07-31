Gülşen cesur sahne kostümlerinden vazgeçmedi, pembe dekolteli tulumuyla Harbiye'yi yıktı geçti...
Şarkılarıyla, iddialı sahne kostümleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Pop Müziği'nin yıldızı Gülşen önceki akşam salladı. En sevilen parçalarını hayranları için söyleyen güzel şarkıcının Valentino imzalı pembe parlak tulumu sosyal medyada olay oldu. İşte haberin detayları...
Son olarak çıkardığı "Lolipop" şarkısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken, tercih ettiği cesur sahne kıyafetleriyle çok konuşulan Gülşen önceki akşam Harbiye'de konser verdi. Sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren güzel sanatçı dans şovuyla ağızları açık bıraktı. Gülşen'in Valentino imzalı pembe parlak askılı tulumu ise geceye damga vurdu.
Şarkılarıyla olduğu kadar sahne kostümleriyle de olay yaratan Gülşen, her geçen gün daha çok konuşulmaya devam ediyor.
Son olarak Harbiye'de sahneye çıkan Gülşen, pembe dekolteli tulumuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı!
Son olarak Harbiye'de sahne alan Gülşen, parlak, pembe dekolteli Valentino tulumuyla Harbiye'yi salladı.