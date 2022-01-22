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Gülse Birsel'in elektrik faturasını gören inanamadı! Twitter karıştı: Evde yapay Güneş denemesi mi yapıyorsun?

Gülse Birsel'in elektrik faturasını gören inanamadı! Twitter karıştı: Evde yapay Güneş denemesi mi yapıyorsun?

Jet Sosyete, Avrupa Yakası, Yalan Dünya dizileriyle tanınan oyuncu ve senarist Gülse Birsel evine gelen elektrik faturasını paylaşınca sosyal medya yıkıldı.

Gülse Birsel'in elektrik faturasını gören inanamadı! Twitter karıştı: Evde yapay Güneş denemesi mi yapıyorsun?

Yeni yılın ardından elektrik ve doğal gaza gelen zamlar vatandaşların tepkisini çekti. Günlerdir sosyal medyada konuşulan fatura zamlarına bir tepki de oyuncu ve senarist Gülse Birsel'den geldi.

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Gülse Birsel'in elektrik faturasını gören inanamadı! Twitter karıştı: Evde yapay Güneş denemesi mi yapıyorsun?

Bir apartman dairesinde oturduğunu söyleyen Gülse Birsel, Instagram hesabından gelen faturayı paylaştı. 

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Gülse Birsel'in elektrik faturasını gören inanamadı! Twitter karıştı: Evde yapay Güneş denemesi mi yapıyorsun?

Birsel 2 bin 550 TL gelen elektrik faturasının fotoğrafını paylaşarak "Ben de kira tadında elektrik faturayım arz edeyim. 3+1 düz daire ha burası" notunu ekledi.

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Gülse Birsel'in elektrik faturasını gören inanamadı! Twitter karıştı: Evde yapay Güneş denemesi mi yapıyorsun?

Gelen yorumların ardından yeni bir paylaşım daha yapan Gülse Birsel "Evet 2550 lira. Hayır coin madenciliği yapmıyorum." dedi.

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