Gülse Birsel'den Jet Sosyete için final ve yeni sezon açıklaması!
Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı Jet Sosyete dizisi, 2 Mayıs Perşembe yayınlanan 39. son bölümüyle sezon finali yapmıştı. TV8 ile de yollarını ayıran Jet Sosyete için Gülse Birsel'den flaş bir açıklama geldi.
TV8 ekranlarına veda eden Jet Sosyete dizisi için Gülse Birsel flaş bir açıklama yaptı. Peki Jet Sosyete bitti mi? Final mi yaptı? Yeni sezon hangi kanalda yayınlanacak? İşte Gülse Birsel'in açıklamaları.
TV8 ekranlarında ikinci sezonuyla yayınlanan Jet Sosyete dizisi 39. bölümüyle sezon finali yaptı. Ünlü şarkıcı Nilüfer'in de konuk oyuncu olarak rol aldığı Jet Sosyete'nin final bölümünde sürprizler yaşandı.
Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması: Panik yok, dizi bitmiyor. Tv8’deki final bu. Yeni sezonda başka adreste devam. Adres kablolu yayından seyredilen bir TV kanalı değil. Yakında öğreneceksiniz" notunu paylaştı.
Yeni sezonda 40-50 dakikalık bölümler halinde Jet Sosyete'nin yayınlanacağı duyuran Birsel, "Ben haftaya kısa bir tatil, sonra yeni sezonda başka bir platformdan evlere neşe, ruhlara huzur getirecek, hepimize iyi gelecek 40-50 dakikalık Jet Sosyete bölümlerine ufaktan hazırlık.