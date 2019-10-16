Gülse Birsel'den flaş açıklama Jet Sosyete bombasını patlattı

Puhu TV ücretli mi?

Gülse Birsel, Puhu TV'nin ücretsiz olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

Puhutv.com ücretsiz bir internet kanalıdır. Cep telefonunuzdan, bilgisayarınızdan, akıllı televizyonunuzdan veya normal televizyonunuzu laptop’a, android tv kutusuna, telefona bağlayarak izleyebilirsiniz.