Gülse Birsel sosyal medyadan paylaştı!Jet Sosyete ile ilgili flaş kararı

Gülse Birsel imzalı komedi dizisi Jet Sosyete, iki hafta 2 Mayıs'ta ekrana gelecek olan 39. bölümüyle final yapacak. Daha önce Jet Sosyete'nin artık televizyonda yayınlanmayacağını açıklayan Gülse Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni sezon için bilgi verdi.