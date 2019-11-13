Gülse Birsel müjdeyi verdi Jet Sosyete'ye katılan ismi resmen duyurdu

Başrollerinde Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Enis Arıkan ve Sarp Apak'ın bulunduğu Jet Sosyete dizisine ünlü isimler konuk oyuncu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz bölümde Fatih Ürek ve Seyhan Erdağ'ın bir bölümlüğüne katıldığı diziye, yeni bölümde ünlü bir oyuncu dahil olacak.