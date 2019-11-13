Gülse Birsel müjdeyi verdi Jet Sosyete'ye katılan ismi resmen duyurdu
Gülse Birsel, internet ortamında yayınlanmaya başlayan dizisi Jet Sosyete'nin yeni bölümüne konuk olan bomba bir ismi duyurdu.
Başrollerinde Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Enis Arıkan ve Sarp Apak'ın bulunduğu Jet Sosyete dizisine ünlü isimler konuk oyuncu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz bölümde Fatih Ürek ve Seyhan Erdağ'ın bir bölümlüğüne katıldığı diziye, yeni bölümde ünlü bir oyuncu dahil olacak.
Gülse Birsel, Öykü Karayel ile birlikte setten iki fotoğraf paylaşarak ünlü oyuncunun diziye misafir olarak dahil olduğunu duyurdu. Öykü Karayel, Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı karakterle adından söz ettirmişti.
Peki Öykü Karayel kimdir?
1990 doğumlu oyuncu Öykü Karayel, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Üniversitenin son yılında Tiyatro Krek’te, Berkun Oya’nın yazıp yönettiği ‘Güzel Şeyler Bizim Tarafta’ oyunundaki performansıyla başarılı bir çıkış yakalayarak Türkiye Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nden ve Sadri Alışık Sinema Tiyatro Ödülleri’nden ödülle döndü.
Karayel, televizyon izleyicisinin karşısına ilk defa ‘Kuzey Güney’ dizisiyle çıktı. 2014 yılında Tiyatro İn tarafından sahnelenen ‘Katil Joe’ oyununda rol alan Karayel, 2015 yılında ‘Kara Para Aşk’, ardından da ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’in ilk sezonunda Dilruba karakteriyle yeniden televizyon izleyicileriyle buluştu.