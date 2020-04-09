Gülse Birsel Jet Sosyete dizisiyle Star TV'de bir ilki gerçekleştirdi

Daha önce denenmemiş bir yöntemle çekimleri tamamlayan ekip, çok özel bir bölüm ile ekrana geldi. Tüm oyuncuların evlerinden görüntülü konuşma ile sete girmeden çektikleri, ''#Evdekal Özel Bölümü'', sosyal medyada da çok konuşuldu.