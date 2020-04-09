Gülse Birsel Jet Sosyete dizisiyle Star TV'de bir ilki gerçekleştirdi
TÜRKİYE koronavirüs sebebiyle evde kalırken dizi çekimleri de durmuştu. Gülse Birsel Jet Sosyete dizisi için sıradışı bir çekim yaptı ve TT listesine girdi
İlk olarak dijital platform olan Puhu TV'de yayımlanan ardından Star TV ekranlarında yayımlanmaya başlayan Gülse Birsel dizisi Jet Sosyete, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle dünya televizyonlarında bir ilki gerçekleştirdi.
Daha önce denenmemiş bir yöntemle çekimleri tamamlayan ekip, çok özel bir bölüm ile ekrana geldi. Tüm oyuncuların evlerinden görüntülü konuşma ile sete girmeden çektikleri, ''#Evdekal Özel Bölümü'', sosyal medyada da çok konuşuldu.
Jet Sosyete bu hafta, izleyicileri için sürpriz bir bölümle seyirci karşısına çıktı. Bölümün çekimlerini daha önce denenmemiş bir yöntemle gerçekleştiren ekip, sahnelerini evlerinden görüntülü konuşma ile çekti.
İlk kez, tüm oyuncuların evlerinden görüntülü konuşma ile sete girmeden çektikleri bölüm, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.