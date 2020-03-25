Gülse Birsel bir ilke imza attı Jet Sosyete dizisinden koronavirüs özel bölümü
Başarılı senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Jet Sosyete dizisi için koronavirüs özel bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Birsel, daha önce yapılmamış bir dizi bölümüne imza attı.
İlk olarak Puhu TV'de ardından Star Tv ekranlarında yayımlanmaya başlayan Jet Sosyete dizisi, özel bir bölümle izleyicilere ilginç anlar yaşatacak. Gülse Birsel, koronavirüs nedeniyle dizi setlerinin iptal olmasıyla yaratıcı bir çözüm buldu.
İlk kez, tüm oyuncuların evlerinden görüntülü konuşma ile sete girmeden çektikleri, sosyal izolasyonun bir çekim tekniğine dönüştürüldüğü bölüm izleyenleri şaşırtacak.
Gülse Birsel, sosyal medya hesabından Jet Sosyete özel bölümünü şu sözlerle anlattı:
''Jet Sosyete corona günlerine özel!' Baktık ki eksik kalan sahneleri evden telefonla çekmek çok iyi sonuç verdi, size aynı teknikle bir “Jet Sosyete’nin corona ile imtihanı” özel bölümü çekmeye karar verdik! Yakında Star’da.''
''Biraz umut, neşe ve sabır versin bu günlerde. #evdekal’dığımız bu dönem için özel. Gizem İzmir’de annesinin evinde ilgi, alkış ve hayranlarının özlemi içindedir.''