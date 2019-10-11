Gülse Birsel açıkladı! Jet Sosyete yeni sezonu bakın neden ertelendi
Jet Sosyete hayranlarının büyük merakla beklediği 3. sezonun bu akşam yayınlanmaması dizinin hayranlarını meraklandırdı.
Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, TV8'den ayrıldıktan sonra Puhu TV'de bu akşam ekranlara gelmeye hazırlanıyordu.
Haftalardır yapılan tanıtımlarda 11 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de 3. sezon ilk bölümünün yayınlanacağı belirtilmişti ancak gündemdeki gelişmeler sebebiyle dizinin yeni sezonu ertelendi.
Gülse Birsel, Barış Pınarı Harekâtı’nda şehit olan askerlerimizi ve hayatını kaybeden sivillerimizi göz önüne alarak Jet Sosyete’nin yeni sezonunun ertelendiğini aşağıdaki açıklamayla duyurdu.
"Sevgili Jet Sosyete seyircileri, aklımızda şehitlerimiz, hayatını kaybeden bebeklerimiz varken, kalbimiz mücadele içindeki kardeşlerimizle, evlatlarımızla iken bugün sezonu açamayacağımıza karar verdik. Komedi iyi gelir ama galiba bu akşam ne siz ne biz neşe ve eğlenecek gücü bulamayacağız. Affınıza sığınarak ilk bölümümüzün puhutv'deki yayınını erteliyoruz. Daha güzel bir günde görüşmek üzere"