Gülse Birsel açıkladı! Jet Sosyete yeni sezonu bakın neden ertelendi

"Sevgili Jet Sosyete seyircileri, aklımızda şehitlerimiz, hayatını kaybeden bebeklerimiz varken, kalbimiz mücadele içindeki kardeşlerimizle, evlatlarımızla iken bugün sezonu açamayacağımıza karar verdik. Komedi iyi gelir ama galiba bu akşam ne siz ne biz neşe ve eğlenecek gücü bulamayacağız. Affınıza sığınarak ilk bölümümüzün puhutv'deki yayınını erteliyoruz. Daha güzel bir günde görüşmek üzere"