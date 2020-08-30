Gülşah Suna'nın hostes haline bakın! Masterchef öncesi Gülşah çok başkaymış

Gülşah Suna 2015 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yer hostesi olarak çalışmış. O zamanlar saçları koyu olan Gülşah daha zayıf ve daha farklı görünüyor. 10 Ekim 1992 doğumlu olan Gülşah Suna yarışmada pozitif ve insancıl biri olarak tanındı.