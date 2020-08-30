Gülşah Suna'nın hostes haline bakın! Masterchef öncesi Gülşah çok başkaymış
Masterchef Türkiye yarışmacılarından Gülşah Suna Instagram hesabında bambaşka. Özellikle hosteslik günlerinde hem görünümü hem de tarzı farklı olan Gülşah Suna, bugünden çok farklı. Peki Gülşah Suna nereli, kaç yaşında, anne ve babasıyla ilgili paylaşımları:
Masterchef Türkiye yarışmasının son bölümünde Esra Tokelli ile olan kavgası ile gündem olan Gülşah Suna, İstanbul Üsküdar doğumlu. Masterchef'te kendini at antrenörü olarak tanıtan Gülşah Suna meğer bir zamanlar Pegasus'ta yer hostesliği yapmış. Gülşah Suna'nın o döneme ait instagram hesabındaki fotoğraflarını gören çok şaşırıyor.
Gülşah Suna 2015 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yer hostesi olarak çalışmış. O zamanlar saçları koyu olan Gülşah daha zayıf ve daha farklı görünüyor. 10 Ekim 1992 doğumlu olan Gülşah Suna yarışmada pozitif ve insancıl biri olarak tanındı.
Yer hostesliği geçmişi olan Gülşah Suna, bu işin ardından at antrenörlüğü işine geçiş yapmış. Hayvan sevgisi ile bilinen genç kız, 'havuzlu villa yerine' bir çiftlik sahibi olma arzusunda.
Bir erkek kardeşi olan Gülşah Suna'nın anne ve babası yukardaki fotoğraftaki kişiler. Ailesi ile birlikte yaşayan Gülşah Suna, Instagram hesabından eleme potasına düşmesine ilişkin bir de paylaşım yaptı.