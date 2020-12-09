Gülşah Saraçoğlu'nun küfürler yağdırdığı eski sevgilisi Gökhan Göz konuştu

Gülşah Saraçoğlu'nun mesajları o kadar küfürlüydü ki görenler gözlerine inanamadı ve TV8'de jüri olan modacıya eleştiri yağdı. Hatta bazı takipçiler küfürlü paylaşımları sebebiyle diskalifiye olan Uğur'u hatırlatarak ünlü modacının da işine son verilmesini istedi.



