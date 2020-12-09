Gülşah Saraçoğlu'nun küfürler yağdırdığı eski sevgilisi Gökhan Göz konuştu
Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'e canlı yayında küfürler savurdu. Gökhan Göz açıklama yaptı.
TV8 ekranlarının gündüz kuşağında yayımlanan Doya Doya Moda yarışmasında jüri üyesi olan Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz gün herkesin ağzını açıktı. Bir barışık bir küs olduğu sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınına katılan Saraçoğlu, demediğini bırakmadı.
Son olarak üçüncü kez barıştığı sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınına katılan Gülşah Saraçoğlu, hem Göz'e hem de yanında olan arkadaşlarına küfürler savurdu.
Gülşah Saraçoğlu'nun mesajları o kadar küfürlüydü ki görenler gözlerine inanamadı ve TV8'de jüri olan modacıya eleştiri yağdı. Hatta bazı takipçiler küfürlü paylaşımları sebebiyle diskalifiye olan Uğur'u hatırlatarak ünlü modacının da işine son verilmesini istedi.
''Hayatımdaki en büyük pişmanlığım Gökhan Göz'', ''Yanındaki o... devam et köpek'', ''Arsız...'' gibi küfürler yağdıran Gülşah Saraçoğlu, tepkilerin ardından Instagram hesabından açıklama yaptı.